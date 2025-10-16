Haberler

Kıbrıs Gazisi Osman Kumaş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Giresun'un Piraziz ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kumaş için düzenlenen cenaze törenine Giresun Valisi ve yerel yöneticiler katıldı. Kumaş, Erikliman Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kumaş için ilçede Eren Mahallesi'ndeki Eren Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Kumaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Piraziz Kaymakamı Burak Öz, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ile vatandaşlar katıldı.

Namaz kılınması ve düzenlenen askeri törenin ardından Kumaş'ın naaşı merkeze bağlı Erikliman Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

