Kıbrıs Gazisi Nuri Yazman Askere Törenle Uğurlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Nuri Yazman (72), askeri törenle toprağa verildi.

Yazman için Polatlı Yeni Mahalle Camisi'nde askeri tören düzenledi.

Törene, Yazman'ın yakınları, Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Topçu ve Füze Okulu'ndan görevli subaylar, askeri erkan, Polatlı Şehit ve Gazi Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yazman'ın naaşı, Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.