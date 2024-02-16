Kıbrıs gazisi Mustafa Çeven toprağa verildi

Kastamonu'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Çeven'in cenazesi, İhsangazi ilçesinde toprağa verildi.

Kastamonu Eğitim Araştırma ve Hastanesinde 71 yaşında vefat eden Çeven için İhsangazi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çeven'in cenazesi, kılınan namazın ardından Akkirpi köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, cenaze töreninin ardından Kıbrıs gazisi Çeven'in ailesine taziyede bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Törene Çeven'in ailesinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.