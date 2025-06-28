Kıbrıs Gazisi Mustafa Canbaz'ın Cenazesi Defnedildi

Kıbrıs Gazisi Mustafa Canbaz'ın Cenazesi Defnedildi
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kıbrıs gazisi Mustafa Canbaz'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazı, aile üyeleri ve yetkililerin katılımıyla kılındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kıbrıs gazisi Mustafa Canbaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Canbaz için Yahya Çavuş Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mustafa Canbaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

Canbaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Erol Güngördü - Güncel
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