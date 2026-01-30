Haberler

İzmirli Kıbrıs gazisi Muammer Özçıtır, son yolculuğuna uğurlandı

İzmirli Kıbrıs gazisi Muammer Özçıtır, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
İzmir'in Bayındır ilçesinde kanser nedeniyle vefat eden Kıbrıs gazisi Muammer Özçıtır, askeri törenle uğurlandı. Türk bayrağına sarılı naaşı, camide düzenlenen cenaze namazının ardından Fırınlı Mezarlığı'na defnedildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Muammer Özçıtır, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybeden Özçıtır için Fırınlı Mahallesi Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda camiye getirildi.

Özçıtır'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fırınlı Mezarlığı'nda defnedildi.

Törende Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Özçıtır'ın oğlu Mustafa Özçıtır'a Türk bayrağını öperek teslim etti.

Cenaze törenine Özçıtır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
