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Kıbrıs gazisi Mevlüt Kocalar'ın cenazesi Elbistan'da defnedildi

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mevlüt Kocalar için cenaze töreni düzenlendi. Kocalar'ın naaşı Gariplik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 74 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mevlüt Kocalar, son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kocalar için memleketi Elbistan'da cenaze töreni düzenlendi.

Kocalar'ın naaşı, Köprübaşı Mahallesi'ndeki Gariplik Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Gariplik Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Kocalar'ın yakınları ve Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Kahramanmaraş Merkez Komutanı Tank Binbaşı İlyas Kul, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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