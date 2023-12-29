Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen son yolculuğuna uğurlandı

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen (73), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilli ilçesinde evinde fenalaşan Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şelimen için ilçede öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, İlçe Belediye Başkan Vekili Yılmaz Özkoç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Batuhan Uysal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende protokol ve vatandaşlar, Şelimen'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İsmail Şelimen'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.