Kıbrıs Gazisi İsmail İnar'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Kıbrıs Gazisi İsmail İnar'ın Cenazesi Toprağa Verildi
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Konya'nın Hüyük ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail İnar için cenaze töreni düzenlendi. İnar, Türk bayrağına sarılı naaşıyla mahalle mezarlığına defnedildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail İnar'ın cenazesi toprağa verildi.

İnar için ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çavuş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine İnar'ın yakınları, Hüyük Kaymakamı Muhammet Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Sabih Ölmez, İlçe Emniyet amiri Müslüm Ertürküner, çok sayıda askeri personel ve gazi katıldı.

Kaymakam Evsen ve Belediye Başkanı Sefer, İnar'ın aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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