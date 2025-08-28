Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu Vefat Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesindeki Kıbrıs gazisi Hasan Uslu, geçirdiği trafik kazasının ardından 72 yaşında hayatını kaybetti. Uslu'nun cenaze namazı bugün ikindi sonrası Sındı Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Datça ilçesinde Kıbrıs gazisi Hasan Uslu vefat etti.

Sındı Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs gazisi Hasan Uslu (72), geçirdiği trafik kazasının ardından iki haftadır tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Uslu'nun cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Sındı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı

İkinci el pazarında büyük hareketlilik! Bu 4 model kapış kapış satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.