Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu Vefat Etti
Muğla'nın Datça ilçesindeki Kıbrıs gazisi Hasan Uslu, geçirdiği trafik kazasının ardından 72 yaşında hayatını kaybetti. Uslu'nun cenaze namazı bugün ikindi sonrası Sındı Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek.
Sındı Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs gazisi Hasan Uslu (72), geçirdiği trafik kazasının ardından iki haftadır tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Uslu'nun cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Sındı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel