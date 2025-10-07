Haberler

Kıbrıs Gazisi Halit Başdağ Son Yolculuğuna Uğurlandı

72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Halit Başdağ, Ovacık ilçesinde cenaze töreni ile toprağa verildi. Özel hastanede tedavi görürken yaşamını yitiren Başdağ'ın naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak camide yapılan namazın ardından defnedildi.

Cenazeye, Başdağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
