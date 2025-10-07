Kıbrıs Gazisi Halit Başdağ Son Yolculuğuna Uğurlandı
72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Halit Başdağ, Ovacık ilçesinde cenaze töreni ile toprağa verildi. Özel hastanede tedavi görürken yaşamını yitiren Başdağ'ın naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak camide yapılan namazın ardından defnedildi.
Karabük'te 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Halit Başdağ'ın cenazesi Ovacık ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü kentteki özel bir hastanede yaşamını yitiren Başdağ'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Başboyunduruk köyü camisine getirildi.
Namaz ve düzenlenen askeri törenin ardından Başdağ'ın cenazesi, Başboyunduruk köyü aile mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Başdağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
