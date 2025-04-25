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Kıbrıs Gazisi Hacı Raif Demet'in Cenazesi Toprağa Verildi

Kıbrıs Gazisi Hacı Raif Demet'in Cenazesi Toprağa Verildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet, kalp krizi sonucu vefat etti. Cenaze töreni, Harız Camisi'nde kılındı ve aile kabristanlığına defnedildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet'in cenazesi toprağa verildi.

Harız Köyü Mahallesi'ndeki ikametinde dün kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Demet, özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demet'in hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Harız Camisi'ne getirildi.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, gazinin yakınları ile Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Muharip Gaziler Bafra Temsilcisi Başkanı Rahmi Şahin, askeri erkan ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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