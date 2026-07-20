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Kıbrıs gazisi, harekatın yıldönümünde hayatını kaybetti

Kıbrıs gazisi, harekatın yıldönümünde hayatını kaybetti
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Nazilli'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fikret Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıldönümünde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Fikret Yavuz (72), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıldönümünde hayatını kaybetti.

Bir süredir Parkinson ve demans hastalığı sebebiyle Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Fikret Yavuz, bugün çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıldönümünde hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Yavuz için yarın Koca Cami'de askeri tören düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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