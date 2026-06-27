Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Durdu Mehmet Köken, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye kaymakam, jandarma komutanı ve vatandaşlar katıldı.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Durdu Mehmet Köken törenle toprağa verildi.
Böcekli Beldesi'nde oturan Kıbrıs Gazisi Durdu Mehmet Köken için Demirciler Mahallesi mezarlığında düzenlenen törenine Düziçi Kaymakamı
Kadir Yurdagül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Çakmakcı, bürokratlar ile ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Köken'in cenazesi dualarla toprağa verildi.
Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/ DÜZİÇİ(Osmaniye),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı