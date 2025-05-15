Kıbrıs Gazisi Cemali Bulan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Cemali Bulan'ın cenaze töreni, Tepeköy Camisi'nde düzenlendi. Törneye birçok yerel yetkili ve vatandaş katıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cemali Bulan'ın cenazesi toprağa verildi.
Önceki gün Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Bulan'ın cenazesi Çan ilçesine bağlı Tepeköy köyüne getirildi.
Tepeköy Köyü Camisinde düzenlenen törene, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili İkmal Albay Mustafa Ünal, Çan Belediye Başkan Vekili Mustafa Erdem, Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk Ceylan, AK Parti İlçe Başkan Vekili Talat Yılmaz, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Günaydın ile vatandaşlar katıldı.
Bulan'ın cenazesi, ilçe müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.