Kıbrıs Gazisi Cemal Şahin'in Cenazesi Törenle Toprağa Verildi

Güncelleme:
72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cemal Şahin için Mesudiye'de cenaze töreni düzenlendi. Törene devlet erkanı ve vatandaşlar katıldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cemal Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şahin için Güneyce Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Namaz kılınması ve düzenlenen askeri törenin ardından Şahin'in cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.

Vali Erol ve beraberindekiler Şahin'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
