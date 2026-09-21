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Kıbrıs gazisi Bahattin Şen (73), Amasya'da kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

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Kıbrıs gazisi Bahattin Şen (73), Amasya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Fatih Cami'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Şen, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KIBRIS gazisi Bahattin Şen (73), Amasya'da geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi. Şen, Amasya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Bahattin Şen için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri, gaziler, Şen'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Şen, dualar eşliğinde Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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