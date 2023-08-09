Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Abdulkadir Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında vefat eden Abdulkadir Arslan için Hocalar ilçesi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine gazinin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Vekili Hakan Kara, Belediye Başkanı Ali Arslan ve çok sayıda kişi katıldı.

Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Daha sonra Arslan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.