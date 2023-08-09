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Kıbrıs gazisi Abdulkadir Arslan'ın cenazesi toprağa verildi

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Abdulkadir Arslan'ın cenazesi, Hocalar ilçesi Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Abdulkadir Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında vefat eden Abdulkadir Arslan için Hocalar ilçesi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine gazinin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Vekili Hakan Kara, Belediye Başkanı Ali Arslan ve çok sayıda kişi katıldı.

Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Daha sonra Arslan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA / Yahya Arslan - Güncel

Ali Arslan Karahisar Kıbrıs Güncel Haberler

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