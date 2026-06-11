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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden Dış Uzayda Silahlanma Yarışının Önlenmesi Çağrısı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden Dış Uzayda Silahlanma Yarışının Önlenmesi Çağrısı
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üye devletlerinin dışişleri bakanları, dış uzayda silahlanma yarışının önlenmesi için acil önlem alınması ve yasal bağlayıcılığı olan çok taraflı anlaşmaların bir an önce sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

MOSKOVA, 11 Haziran (Xinhua) -- Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üye devletlerinin dışişleri bakanları, dış uzayda olası bir silahlanma yarışının önlenmesi için acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Çarşamba günü kabul edilen ortak bildiride, özellikle önemli uzay kabiliyetlerine sahip ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelere, dış uzaya silah yerleştirilmesinin yanı sıra uzayla ilgili faaliyetlerde güç kullanımının veya güç kullanma tehdidinin önlenmesi için derhal adım atmaları çağrısı yapıldı.

Bakanlar ayrıca, dış uzayın silahlandırılmasının önlenmesini amaçlayan ve etkin doğrulama mekanizmalarına tabi olacak yasal bağlayıcılığa sahip çok taraflı anlaşmaların müzakereler yoluyla bir an önce sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Bakanlar, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ve dış uzayla ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere uluslararası ilişkilerde güç kullanımı veya güç kullanma tehdidinden kaçınılması ilkesine bağlılıklarını yineledi.

Bildiride, dış uzayda bir silahlanma yarışı yaşanması ihtimali ve bu alanın askeri çatışma sahasına dönüşme riski konusunda ciddi endişeler dile getirilirken, tüm insanlığın dış uzayın keşfi ve barışçıl amaçlarla kullanılmasında ortak çıkara sahip olduğu da vurgulandı.

Ortak bildiri Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan'ın dışişleri bakanları tarafından imzalandı.

Kaynak: Xinhua
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıResa Özcanlı:

silahlanma yarışı demiş ya bu kelimeyi duydukça korkuyorum! niye her zaman bir yarışa dönüştürüyoruz! uzay barış için keşfedilmeli yapılan bu anlaşmalara kaç ülke uyuyo bence hiç! anlaşmaların hepsi kağıt parçası haline geldi! çok korkuyorum açıkçası

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Haber YorumlarıFatih Nazmi Vatandaş:

yani devlet olarak biz bu anlaşmaları imzalıyoruz ama kimse uymuyo bro yine de ne ise yarar o anlaşmalar kuralları kim kontrol ediyo kimse tabii ki yani bosluk uzayda silah koymayacaksınız diye diyoruz ama bunu kim denetleyecek bence bu çok sıkıntılı

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Haber YorumlarıMahmut Muh:

eskiden böyle uluslararası meseleler daha sakin çözülürdü şimdi herkes birbirini tehdit ediyor uzay da dahil olmak üzere

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