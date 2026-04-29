KFOR Komutanı Ulutaş, Brüksel'deki NATO karargahını ziyaret etti

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Brüksel'deki karargahı ziyaret ederek, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, KFOR Komutanı Tümgeneral Ulutaş'la Brüksel'deki karargahta görüştüğünü belirtti.

Shekerinska, Ulutaş'ın NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına da katıldığını kaydetti.

NATO'nun Batı Balkanlar'da barış ve istikrara güçlü şekilde bağlı olduğunun altını çizen Shekerinska, "KFOR, uzun süredir devam eden BM yetkisi kapsamında önemli bir rol oynamaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Türk askeri, 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde Kosova'da görev yapıyor.

Türkiye, KFOR'un komutasını ilk kez 10 Ekim 2023'te bir yıllığına devraldı, son olarak da 3 Ekim 2025'te yeniden üstlendi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
