Anne karnında bağırsakları delinen Kevser bebek, 53 gün sonra sağlığına kavuştu

MARDİN'de anne karnındayken bağırsakları delindiği belirlenen Kevser bebek, doğumun ardından gerçekleştirilen başarılı ameliyat ve yaklaşık 2 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 36 haftalık gebelikte batında kitle şüphesi nedeniyle sezaryenle dünyaya gelen Kevser bebeğin doğum sonrası yapılan kontrollerinde bağırsak perforasyonu olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan bebek, yoğun bakımda sürdürülen tedavi sürecinin ardından doğumunun 53'üncü gününde taburcu edildi.

'2 AY SÜREN YOĞUN BAKIM TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ'

Yenidoğan Uzmanı Muhammed Hocaoğlu, "36 haftalık gebelikti. Batında kitle şüphesi nedeniyle acil sezaryen önerdik. Doğum sonrası bağırsak perforasyonu olduğunu tespit ettik. Zaman kaybetmeden çocuk cerrahisi ekibimizle iletişime geçtik ve süreci birlikte yönettik. Hasta gece saatlerinde doğdu ve aynı gece müdahale süreci başlatıldı" dedi.

Hocaoğlu, tedavi sürecinde en kritik aşamanın beslenmenin kontrollü şekilde ilerletilmesi olduğunu belirterek, "Bu tür hastalarda beslenmenin kademeli ve kontrollü şekilde ilerletilmesi çok önemlidir. Birinci ayın sonunda kolostomisini kapattık. İkinci ayda yeterli kilo artışı sağlandı ve yaklaşık 1000 gram alarak sağlıklı şekilde taburcu edildi" diye konuştu.

ERKEN MÜDAHALEYLE HAYATTA TUTULDU

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Bayram ise doğum sonrası bebeğin ciddi karın şişliği ve solunum sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Dren uygulandığında yaklaşık 1000 cc bağırsak içeriği boşaldı. Bu durum bağırsağın anne karnında perforasyona uğradığını gösteriyordu. Ertesi gün acil ameliyat gerçekleştirdik. Yaklaşık 40–50 santimetrelik bağırsak segmentinin hasarlı olduğunu tespit ederek geçici kolostomi açtık. Erken cerrahi müdahale yapılmamış olsaydı hastanın yaşama şansı olmayacaktı" dedi.

Bayram, ağır ameliyat ve sepsis sürecini atlatan bebeğin bağırsak bütünlüğü sağlandıktan ve yeterli kilo alımı gerçekleştikten sonra sağlıklı şekilde taburcu edildiğini ifade etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı