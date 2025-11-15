Keşmir'de Polis Karakolunda Patlama: 9 Ölü, 32 Yaralı

DELHİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'de bir polis karakolunda meydana gelen büyük çaplı patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Yerel basında cumartesi günü yer alan haberlere göre patlama, cuma günü geç saatlerde Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'daki Nowgam polis karakolunda meydana geldi.

Patlamanın ardından, bina ve binanın içine park edilmiş birden fazla araç alevlere teslim oldu. Görgü tanıkları ve bölgeden gelen video görüntüleri, patlamanın binayı yerle bir ettiğini, alevlerin ve yoğun dumanın havaya yükseldiğini gösterdi.

Kanalın haberine göre patlama, Delhi'de bu hafta başında gerçekleşen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında Faridabad'dan (Haryana) getirilen patlayıcı maddelerin polis ve kriminal ekipler tarafından incelendiği sırada yaşandı.

Başka bir haberde de patlamada hayatını kaybedenlerin çoğunun karakolda bulunan polis memurları ile kriminal ekip üyeleri olduğu belirtildi.

Patlamanın hemen ardından, yangını söndürmek ve yaralıları en yakın hastanelere taşımak için çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans karakola sevk edildi.

Hafta başında Delhi'deki Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen araç patlamasında da ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Yerel medya daha sonra ölü sayısının 13'e yükseldiğini bildirmişti.