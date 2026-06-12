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Pakistan Kontrolündeki Keşmir'de Askeri Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Muzaffarabad bölgesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında 22 askeri personel hayatını kaybetti. Cenaze töreni düzenlendi.

MUZAFFARABAD, 12 Haziran (Xinhua) -- Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Muzaffarabad bölgesi yakınlarında meydana gelen askeri helikopter kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenledi, 11 Haziran 2026.

Pakistanlı güvenlik kaynaklarının perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Pakistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında 22 askeri personel hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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