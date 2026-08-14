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KESK'ten Maden İşçilerine Destek: 'Haklı Mücadelelerinin Yanındayız'

KESK'ten Maden İşçilerine Destek: 'Haklı Mücadelelerinin Yanındayız'
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KESK, Yıldızlar Holding'e bağlı iş yerlerinde alacakları için eylem yapan ve gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş üyesi madencilere destek verdi. Açıklamada, işçilerin haklı taleplerinin baskı ve gözaltılarla engellenemeyeceği belirtilerek, gözaltına alınan madencilerin derhal serbest bırakılması ve taleplerinin eksiksiz karşılanması istendi.

(ANKARA) - KESK, Yıldızlar Holding'e bağlı iş yerlerinde ücret ve alacaklarının verilmesi talebiyle eylem yapan Bağımsız Maden-İş üyesi madencilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanıldı:

"Aylardır ödenmeyen ücretlerini, kıdem ve ihbar tazminatlarını ve gasp edilen haklarını almak için Ankara'ya gelen Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri, dört gün içinde üçüncü kez gözaltına alındı! İnsanca bir yaşam ve çalışma koşulları talep etmek, bunun için mücadele etmek suç değildir. İşçilerin haklı ve meşru talepleri baskı ve gözaltılarla engellenemez! Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız. Gözaltına alınan madenciler derhal serbest bırakılmalı, işçilerin talepleri eksiksiz bir biçimde karşılanmalıdır!"

Kaynak: ANKA
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