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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamacayla yakalandı

Güncel Haberler

Kars'ın Kağızman ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polislerden kaçan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polislerden kaçan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, gasp, hırsızlık, silahlı tehdit, yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K, ilçede uygulama yapan polislerce fark edildi.

Polislerden kaçan firari hükümlü, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Firari hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Kağızman Kars Güncel Haberler

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