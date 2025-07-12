Kesim İçin Götürülen İnek, Salihli'de Kaçtı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için mezbahaya götürülen bir inek, sahibinin elinden kaçarak sokaklara düştü. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından Salihli Otogarı'na giren inek, polis otomobiline ve motosikletlere zarar verdi. İnek, Salihli Belediyesi ekipleri tarafından sakinleştirildikten sonra mezbahaya geri götürüldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek güçlükle yakalandı.
Kesim için Salihli Mezbahasına götürülen inek, sahibinin elinden kaçtı.
Mezbahadan kaçan inek sokaklardaki yaklaşık 1 saatlik kovalamaca sonucunda Salihli Otogarına girdi.
Burada park halindeki 2 motosiklet ve polis otomobiline zarar veren inek, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
Ekiplerce yakalan inek, mezbahaya götürüldü.