Kesilmekten Kaçan Keçi Kleopatra Plajı'nda Görüntülendi

Kesilmekten Kaçan Keçi Kleopatra Plajı'nda Görüntülendi
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Alanya'da kesilmekten kaçan bir keçinin, dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda sahilde dolaşması tatilciler arasında şaşkınlık yarattı. Keçinin plajda geçirdiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık keçi, Kleopatra Plajı'na girdi.

Alanya'da sahibi tarafından kesilmek üzereyken kaçan keçi, dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda görüntülendi. Şezlonglar ve güneşlenen tatilcilerin arasına giren keçi, sahilde bir süre dolaştı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde keçinin sahil boyunca yürüdüğü, şemsiyelerin arasından geçerek plajdaki vatandaşların arasında gezindiği görüldü. Keçinin plajda görülmesi üzerine bazı tatilciler şaşkınlık yaşarken, bazıları ise durumu cep telefonlarıyla kayda aldı. Keçinin sahile nasıl geldiği ve daha sonra nereye gittiği bilinmiyor. Görüntüleri çeken vatandaş, "Alanya sahillerinde bir keçi güneşlenmeye çıkmış. Alanya'da olmak, Alanya'da keçi olmak böyle bir şey işte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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