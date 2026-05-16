Adana'da arkadaşını keserle darbederek öldüren şüpheli tutuklandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde Muhammet Hasan Koca(20), tartıştığı arkadaşı Muhammet Ali Gök (29) tarafından keserle darbedilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koca, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Öte yandan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanan cinayet şüphelisi Gök, tutuklandı.

Olay, 12 Mayıs 2026'da saat 23.00 sıralarında Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi Özel Sokak'ta meydana geldi. Birlikte iş yapmak için Konya'dan Adana'nın Kozan ilçesine geldiği öne sürülen Muhammet Hasan Koca ile Muhammet Ali Gök arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gök, keserle Koca'yı darbetti. Vücudunun birçok yerinde darp ve yara izleri bulunan Koca, özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Koca, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ANTALYA'DA YAKALANDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir keser ele geçirdi. Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli Muhammet Ali Gök, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gök, 14 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Muhammet Hasan Koca, doktorların tüm müdahalesine rağmen 15 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı