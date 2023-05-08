Keşan'da Yol Kenarındaki Ot ve Ağaç Parçaları Yangın Çıkardı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yol kenarına atılan ot ve ağaç parçalarının alev alması sonucu çıkan yangın, çevredeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yol kenarına atılan ot ve ağaç parçaları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Polis ve itfaiyenin olayla ilgili incelemesi sürüyor.