Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince üzerinde 180,5 gram uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap ele geçirilen G.Y. adlı şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği G.Y'nin üzerini aradı.
Aramada 180,5 gram uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.Y. işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edildi.
G.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci