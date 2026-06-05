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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 0.44 gram metamfetamin ve 81 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi'nde şüpheli H.K'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada 0.44 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan Motosiklet Polis Timleri aynı mahallede E.İ'nin üzerinde yaptığı aramada 81 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olaylarla ilgili H.K. ve E.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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