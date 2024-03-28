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Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu

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Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Durumundan şüphelenilen H.Ö'nün üzerinde yapılan aramada 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi

Keşan ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Polis ekipleri Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ihbar üzerine bir iş yerinde arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve 4 boş kovan ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.O'nun evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ve 16 fişek bulundu.

A.O. gözaltına alındı.

Uzunköprü'de uyuşturucu operasyonu

Uzunköprü ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Aşçıoğlu Mahallesi'nde polis G.K. ve O. E'nin üzerini arandı.

Aramada 16,98 gram metamfetamin ve suçtan elde edilen 2900 lira ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Keşan Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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