Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Paşayiğit Mahallesi'ndeki bir tarlada çıkan yangında, 2 bin dönüme yakın arazi küle döndü. Yangın söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında, yarısından fazlası buğday ekili olan arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Keşan'da tarlada çıkan yangında 2 bin dönüme yakın arazi zarar gördü

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlığı Paşayiğit Mahallesi'ndeki bir tarlada çıkan yangında, 2 bin dönüme yakın arazi küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi Paşayiğit Mahallesi Kocayarma Devlet Ormanı mevkiindeki bir tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, etraftaki tarlalara sıçradı. Alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekipleri, sağlık, jandarma ve polise bildirdi.

Olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'nden çok sayıda arazöz ile Keşan ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 uçak ve 1 helikopterin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarını, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yerinde takip etti.

Yangın söndürme çalışmalarına çiftçi de traktörlerlle destek verdi. Alevlerin yaklaştığı ve metan gazı ile elektrik üretildiği Güney Edirne Katı Atık Birliği'nin Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinin etrafı, iş makineleri ile sürülerek, olabilecek tehlikenin önüne geçildi.

Yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yarısından fazlası buğday ekili olan 2 bin dönüme yakın arazinin zarar gördüğü öğrenildi.