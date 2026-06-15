Açılan taksi kapısına çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ticari taksi sürücüsünün açtığı kapıya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü A.S.E. (21) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeyi kullanarak Cumhuriyet Meydanı'ndan, Alparslan Türkeş Meydanı yönüne giden A.S.E. yönetimimdeki 52 SE 205 plakalı motosiklet, park halinde bulunan ticari taksinin sürücüsü E.O.'nun (47) açtığı kapıya çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü A.S.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. A.S.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı