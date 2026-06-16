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Edirne'de personel servisi, tankere çarptı: 16 yaralı

Edirne'de personel servisi, tankere çarptı: 16 yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde personel minibüsünün sıvı yağ yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde personel minibüsünün, sıvı yağ yüklü tankere arkadan çarptığı kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu 10'uncu kilometrede meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden S.U. (25) yönetimindeki 34 NRR 549 plakalı personel servisi, yolun 10'uncu kilometresinde aynı yönde giden B.C. (40) idaresindeki 22 ACC 669 plakalı yemeklik sıvı yağ yüklü tankere arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan G.G. (34), B.Ş. (19), E.Ç. (23), N.Ç. (19), M.G. (35), N.Ö. (21), H.U. (21), F.K. (67), S.K. (37), E.K. (18), A.Y., S.G. (24), B.B. (20) ve F.B. (17) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek, yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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