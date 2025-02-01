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Keşan'da Ruhsatsız Silah ve Firari Hükümlü Yakalandı

Keşan'da Ruhsatsız Silah ve Firari Hükümlü Yakalandı
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Keşan ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirilirken, ayrıca 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü de yakalandı.

Keşan ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine A.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 36 fişek ele geçirildi.

A.A. gözaltına alındı.

Keşan'da firari hükümlü yakalandı

Keşan ilçesinde firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontrollerinde durumundan şüphelendikleri T.Ö'nün sorgusunu yaptı.

Ekiplerce 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlenen T.Ö. gözaltına alındı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
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