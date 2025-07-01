Astsubayın kullandığı araç traktörle çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de Keşan Jandarma Komutanlığında motosiklet tim komutanı olarak görev yapan astsubay Erkan Özkan'ın kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, Akhoca köyü yakınlarında Gencay Oskan'ın kullandığı 22 HS 902 plakalı traktörle çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Özkan ile traktör şoförü Gencay Oskan (28) ve eşi Seren Oskan (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.