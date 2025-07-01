Astsubayın kullandığı araç traktörle çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti

Astsubayın kullandığı araç traktörle çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de astsubay Erkan Özkan'ın kullandığı otomobil traktörle çarpıştı. Kazada Özkan ile traktördeki çift hayatını kaybetti.

Edirne'de Keşan Jandarma Komutanlığında motosiklet tim komutanı olarak görev yapan astsubay Erkan Özkan'ın kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, Akhoca köyü yakınlarında Gencay Oskan'ın kullandığı 22 HS 902 plakalı traktörle çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Özkan ile traktör şoförü Gencay Oskan (28) ve eşi Seren Oskan (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.