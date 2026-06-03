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Bahçede yakılan otların üzerine düşen anne ile oğlu yaralandı

Bahçede yakılan otların üzerine düşen anne ile oğlu yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bahçede yakılan otların üzerine düşen anne ile onu kurtarmak isteyen oğlu yaralandı. Ağır yanıkları bulunan anne İstanbul'a sevk edildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bahçede yakılan otların üzerine düşen Ayşe B. (65) ile annesini kurtarmak isteyen Ali B. (45) yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Orhaniye köyünde meydana geldi. Ayşe B. ile birlikte yaşadığı oğlu Ali B., bahçedeki otları topladıktan sonra evin önünde yaktı. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevlerin eve yaklaşması ile Ayşe B., yanan otları söndürmek istedi. Bu sırada Ayşe B., dengesini kaybederek yanan otların üzerine düştü. Durumu fark eden oğlu Ali B. de annesini kurtarmak isterken düştü. Anne ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla yanan otların arasından kurtarıldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın, muhtarlığa ait su tankeriyle müdahaleyle söndürüldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Ayşe B., ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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