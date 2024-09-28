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Keşan'da Öğrenciler İtfaiye Haftası'nı Kutladı ve Belediye Başkanı ile Bir Araya Geldi

Keşan'da Öğrenciler İtfaiye Haftası'nı Kutladı ve Belediye Başkanı ile Bir Araya Geldi
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Keşan'da öğrenciler, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiye erlerinden bilgi aldı. Ayrıca, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin taleplerini dinledi ve ihtiyaçların karşılanacağı sözünü verdi.

Keşan'da öğrenciler İtfaiye Haftası dolayısıyla Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye erleri öğrencilere yaptıkları çalışmaları anlattı ve itfaiye araçlarını tanıttı.

Öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç öğrencilere hediye verdi.

Özcan, öğrencilerle bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaretinde öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

Öğrencilerin talep ettiği ilave çöp kovası ve ahşap bankların kısa sürede okula kazandırılacağını belirten Özcan, "İlgili birimlerimizin hızlı ve koordineli bir şekilde harekete geçmesiyle öğrencilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılıyoruz." dedi.

Geldi, ziyaretlerini sürdürüyor

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Trakya Birlik Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Geldi, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Genel Müdür Hakan Çalen ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Kobak ile bir araya geldi.

Ziyarette Edirne Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Sancakçavuşu da yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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