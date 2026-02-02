Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

KEŞAN'DA MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

Edirne'nin Keşan ilçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, kararın can güvenliği için alındığı ve yasağın bir sonraki duyuruya kadar süreceği bildirildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezinde aralıklarla sürüyor. Kapalı köy yolu bulunmayan Keşan'da, Karayolları ve belediye ekipleri de olası olumsuzluklara karşı küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Keşan Belediyesi'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda sürücülerin araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları istenerek, "İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışı ve buna bağlı buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına gerekli tedbirleri almalarını, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını önemle rica ediyoruz. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" ifadeleri kullanıldı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.