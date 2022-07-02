Keşan'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü Keşan ilçesinde işçilerin kaldığı bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Keşan ilçesinde işçilerin kaldığı bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Erikli sahili Yalı Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında çalışan personelin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede depo olarak kullanılan konteynerlere de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. AA / İlker Gürel - Güncel İtfaiye Erikli Keşan Güncel Haberler

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