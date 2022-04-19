Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki sürücüden Nuran Sansar (59) öldü, C.E. (40) ise yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki sürücüden Nuran Sansar (59) öldü, C.E. (40) ise yaralandı.

Kaza, Keşan- Enez kara yolu Kılıçköy girişinde meydana geldi. Nuran Sansar yönetimindeki 22 FM 225 plakalı otomobil ile C.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada C.E.'nin kullandığı otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Nuran Sansar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alev alan aracından yaralı çıkan C.E. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Kılıçköy, Otomobil, Keşan, Ölü, Güncel, Haberler

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