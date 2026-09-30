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Keşan'da Dünya Kalp Günü'nde vatandaşlara tansiyon ölçümü ve bilgilendirme yapıldı

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Keşan'da Dünya Kalp Günü'nde vatandaşlara tansiyon ölçümü ve bilgilendirme yapıldı
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Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dünya Kalp Günü dolayısıyla stant kurarak vatandaşların tansiyonunu ölçtü ve bilgilendirme yaptı. Stantta kalp ve damar hastalıklarından korunma yolları anlatıldı, risk değerlendirmesi için aile hekimlerine başvuru önerildi.

Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğünce Dünya Kalp Günü kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve tansiyon ölçümü yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Kronik Hastalıklar Birimi tarafından toplumda kalp ve damar hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

Stantta vatandaşların tansiyon ölçümleri gerçekleştirilirken, kalp ve damar hastalıklarından korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmaları, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, günlük fiziksel aktivitelerini artırmaları ve ideal vücut ağırlığını korumaları tavsiye edildi.

Kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin düzenli kontrol edilmesinin önemine dikkati çeken sağlık görevlileri, vatandaşların aile hekimlerine başvurarak kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırabileceklerini ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinden danışmanlık hizmeti alabileceklerini bildirdi.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya inme belirtilerinin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
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