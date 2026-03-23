Edirne'de asayiş

Keşan'da, yolun karşısına geçerken çocuğa çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı. Çocuk, sürücüden şikayetçi oldu. Ayrıca bölgede çeşitli tehdit ve darp iddialarıyla ilgili polis tahkikata başladı.

Keşan'da çocuğa çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçen S.Y'yin önce koluna çarptı, ardından ayağının üzerinden geçti.

Araç sürücüsünün kendisine yardım etmeden olay yerinden ayrıldığını belirten S.Y, sürücüden şikayetçi oldu.

Tehdit iddiası

Süloğlu'nda eskini tehdit ettiği iddiasıyla bir kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Süloğlu Polis Merkezi Amirliğine giden S.A, eski eşi B.D'nin kendisini ve ailesini sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Polis şüpheli B.D. hakkında soruşturma başladı.

Kendisini darp eden kadından şikayetçi oldu

Edirne'de bir kişi kendisini darp eden kadından şikayetçi oldu.

Tarlakapı Caddesi'nde aracına park yeri arayan S.A, motosiklet sürücüsü bir kadın tarafından hakarete uğrayıp darp edildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sigara vermeyince tehdit etti

Keşan'da bir kişi, sigara vermediği bir kişi tarafından tehdit edildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Yukarı Zaferi Mahallesi'nde S.B, kendisinden sigara isteyen B.T'nin bu isteğini geri çevirdi.

S.B, B.T. tarafından hakaret uğrayıp tehdit edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Alkollü sürücü hakkında tahkikata başlandı

Uzunköprü'de alkollü sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Kurtuluş Caddesi'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde sürücü Ç.Ö'nün alkol ölçümü yapıldı.

Yapılan ölçümde 4.25 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Isıran köpeğin sahibini şikayet etti

Havsa'da bir kişi, kendisini ısırdığını iddia ettiği köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde S.M'ye ait köpek, P.Y'yi bacağından ısırdı.

P.Y, polise başvurarak S.M'den şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili tahkikata başladı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
