Keşan'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağı Zaferiye Mahallesi Akar Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.