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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde alkollü sürücü İ.Ç.'nin kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı. 1.93 promil alkollü olan sürücü yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü İ.Ç. (54) yaralandı.

Kaza, gece yarısı Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden şehir merkezi yönüne giden İ.Ç. yönetimindeki 34 CDS 846 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü İ.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 1.93 promil alkollü olduğu belirlenen İ.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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