Keşan'da Ahırından Yem Çalınan Kişi Polise Başvurdu
Yeni Mahalle'de ahırı bulunan G.Ö, ahırında yem çalındığını fark ederek polise başvurdu. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Keşan'da ahırından yem çalınan kişi polise başvurdu.
Yeni Mahalle'de ahırı bulunan G.Ö, ahırı kontrol ettiğinde bir miktar yemin çalındığını fark etti.
G.Ö, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheli M.K'yı Yeni Mahalle'de durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.O'yu Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.