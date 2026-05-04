Kerküklü usta, demire şekil vererek ürettiği kılıçlarla "ata mirasını" yaşatmaya çalışıyor

Irak'ın Kerkük kentinde 67 yaşındaki Cemal Ali, yıllardır demire şekil vererek ürettiği kılıçlarla, "ata mirasını" yaşatmaya çalışıyor.

Cemal Ali, tarihi kentin Musalla semtindeki Salahaddin Caddesi'nde, unutulmaya yüz tutan kılıç üretimini sürdüren, sayıları giderek azalan ustalardan biri.

Kerküklü ustanın, tarihi semtteki dükkanında demire şekil vererek ürettiği kılıçlar, evlerde "süs eşyası" olarak veya önemli şahsiyetlere hediye vermek isteyenlerden talep görüyor.

Yaklaşık 30 yıldır av bıçakları ve malzemeleri üreten Ali, özellikle Abbasiler, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan kılıçları da yapmaya çalışıyor.

"Zülfikar'ı" yapmak 6 ayı buldu

Eserlerinde genellikle çelik malzeme kullanan Ali, son olarak Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın benzerini üretme çabasına girdi. Tarihçi ve uzmanlardan destek alan Ali, çalışmasını 6 ayı aşkın sürede tamamladı.

AA muhabirine konuşan Ali, gençliğinde başladığı demircilik mesleğinde, kılıç, hançer ve av bıçakları üretimine ilgi duyduğunu söyledi.

Kerkük'ün tarihi Büyük Pazar Çarşısı'ndaki ustalarından mesleği öğrenmeye başladığını aktaran Ali, bunun bir meslekten ziyade "bir tutku ve sanat" olduğunu ifade etti.

Süs eşyası ve hediyelik için satın alınıyor

Yaptığı kılıçları alanların genellikle evlerinde "süs eşyası" olarak kullandıklarını belirten Ali, özellikle Osmanlı ve Abbasi döneminin özelliklerini taşıyan kılıçların ise devlet adamları ve önemli şahsiyetlere hediye verilmek için tercih edildiğini anlattı.

Gençliğinden beri bu tür el sanatlarına ilgi duyduğunu dile getiren Ali, şöyle devam etti:

"Yüzyıllar öncesine ait kılıç, hançer ve av malzemeleri gibi objelerin benzerlerinin yapımına ilgim çoktu. Gençliğimde Kerkük hançerciler çarşısına gidip ustaların eline bakardım. Kılıç yapımını öğrenmeye başladım. Çok hatalarım oldu yapım sırasında. Öğrendikten sonra en büyük amacım ata mirasımızın kaybolmaması ve bu sanatı sürdürmek oldu."