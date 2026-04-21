İletişim Başkanı Duran'dan Kerkük Valisi Olarak Seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ağa'ya Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın Kerkük Valisi seçilmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı. Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Mehmet Seman Ağa'yı tebrik ediyor, Kerküklü kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kerkük'te valilik görevine Türkmen bir ismin seçilmesi, temsilde denge, adalette eşitlik ve ortak geleceğe duyulan inancın güçlü bir tezahürüdür. Bu adım, çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Kerkük'ün ruhuna uygun, tarihi bir eşiktir."

Türkmenlerin, Kerkük'ün asli unsurlarından biri olarak yönetimde hak ettikleri şekilde yer alması; gecikmiş bir hakkın teslimi olduğu kadar, kalıcı istikrarın da anahtarıdır. Yeni dönemin kardeş Irak'a ve Kerkük'e güven, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum."

