İletişim Başkanı Duran'dan Kerkük Valisi Olarak Seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ağa'ya Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kerkük Valisi olarak seçilen Mehmet Seman Ağa'yı tebrik etti ve bu gelişmenin Kerküklüler için hayırlı olmasını diledi. Duran, Türkmenlerin yönetimdeki yerinin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Mehmet Seman Ağa'yı tebrik ediyor, Kerküklü kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kerkük'te valilik görevine Türkmen bir ismin seçilmesi, temsilde denge, adalette eşitlik ve ortak geleceğe duyulan inancın güçlü bir tezahürüdür. Bu adım, çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Kerkük'ün ruhuna uygun, tarihi bir eşiktir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın Kerkük Valisi seçilmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı. Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Mehmet Seman Ağa'yı tebrik ediyor, Kerküklü kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kerkük'te valilik görevine Türkmen bir ismin seçilmesi, temsilde denge, adalette eşitlik ve ortak geleceğe duyulan inancın güçlü bir tezahürüdür. Bu adım, çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Kerkük'ün ruhuna uygun, tarihi bir eşiktir."

Türkmenlerin, Kerkük'ün asli unsurlarından biri olarak yönetimde hak ettikleri şekilde yer alması; gecikmiş bir hakkın teslimi olduğu kadar, kalıcı istikrarın da anahtarıdır. Yeni dönemin kardeş Irak'a ve Kerkük'e güven, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış

Müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi