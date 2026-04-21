Kerkük Valisi Ağa, Kerkük İstinaf Mahkemesi'nde yemin etti

Irak'ta Kerkük vilayeti valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, göreve başlamak üzere Kerkük İstinaf Mahkemesi'nde yemin etti.

ITC basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Ağa, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine teslim edilen kararnamenin ardından Kerkük İstinaf Mahkemesi'nde düzenlenen törende yemin etti.

Ağa, Kerkük İstinaf Mahkemesi Başkanı Savcı Kasım Muhammed el-Azzavi'nin huzurunda edilen yeminle görevine başladı.

Kerkük İl Meclisi 16 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti.