Haberler

Kerkük Valisi Ağa, Kerkük İstinaf Mahkemesi'nde yemin etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ta Kerkük vilayeti valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, göreve başlamak üzere Kerkük İstinaf Mahkemesi'nde yemin etti.

Irak'ta Kerkük vilayeti valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, göreve başlamak üzere Kerkük İstinaf Mahkemesi'nde yemin etti.

ITC basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Ağa, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine teslim edilen kararnamenin ardından Kerkük İstinaf Mahkemesi'nde düzenlenen törende yemin etti.

Ağa, Kerkük İstinaf Mahkemesi Başkanı Savcı Kasım Muhammed el-Azzavi'nin huzurunda edilen yeminle görevine başladı.

Kerkük İl Meclisi 16 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

