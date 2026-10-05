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Kerkük'ün Havice ilçesinde DEAŞ saldırısında 1 polis öldü, 4 polis yaralandı

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Irak'ın Kerkük vilayetinin Havice ilçesinde DEAŞ'ın polise düzenlediği saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı, failler için operasyon başlatıldı; resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Irak'ın Kerkük vilayetinin Havice ilçesinde düzenlenen terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis de yaralandı.

Irak'taki yerel medya haberlerine göre, terör örgütü DEAŞ, Kerkük'ün Havice ilçesinde polise saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 4 polis de yaralandı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın faillerinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

Irak'ın resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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