Kerkük'ün Havice ilçesinde DEAŞ saldırısında 1 polis öldü, 4 polis yaralandı

Kerkük'ün Havice ilçesinde DEAŞ saldırısında 1 polis öldü, 4 polis yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak'ın Kerkük vilayetinin Havice ilçesinde DEAŞ'ın polise düzenlediği saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı, failler için operasyon başlatıldı; resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
Irak'ın Kerkük vilayetinin Havice ilçesinde düzenlenen terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis de yaralandı.
Irak'taki yerel medya haberlerine göre, terör örgütü DEAŞ, Kerkük'ün Havice ilçesinde polise saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 4 polis de yaralandı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın faillerinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.
Irak'ın resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA